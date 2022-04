Calciomercato Roma, Mourinho perfezionista: acquisti da rifare per Pinto

La vittoria di Marassi contro la Sampdoria è stata una prova di maturità per la Roma di Mourinho che ha finalmente trovato continuità di rendimento ed è pronta a un finale di stagione ancora ricco di sfide. In Serie A la zona Champions League si è riavvicinata e c’è poi la Conference League dove provare ad arrivare fino in fondo. Le note positive sono numerose, ma Mourinho è un perfezionista e in vista della prossima stagione ci sono tante cose da migliorare.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!