Roma, infortunio Mancini: Mou lancia l’allarme | “Goal ridicolo”

Bodo-Roma, le parole di José Mourinho ai microfoni di Sky e DAZN nel post partita: ecco quanto dichiarato dallo Special One.

La Roma non riesce a dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e Conference League, e nell’andata dei quarti di finale di Conference League si fa rimontare dal Bodo Glimt: in Norvegia finisce 2-1 per i padroni di casa, abili a ribaltare il goal iniziale di Lorenzo Pellegrini.

Ai microfoni di Sky, José Mourinho ha esternato il suo punto di vista. Ecco le sue parole:

“Cosa poteva essere fatto di più? I due goal sono due goal nati uno su palla inattiva, dove c’è stata mancanza di concentrazione, mentre la prima rete subita è ridicola. La cosa che mi preoccupa di più è Mancini, che ha rimediato un infortunio dei “campi di plastica”. Abbiamo il ritorno davanti al nostro pubblico, ma siamo i favoriti: c’è totale fiducia nei giocatori, nello stadio. Giochiamo contro una buona squadra, e c’è fiducia di avere un buon arbitro: quando abbiamo giocato contro di loro nei gironi, c’erano due rigori nettissimi. Oggi, un paio di fuorigioco ridicoli. “

Pellegrini? Ha qualità tecniche, deve fare di più.

Roma-Bodo, le parole di Mou a DAZN

Lo Special One ha poi parlato anche ai microfoni di DAZN: “Non si tratta di uno sconfitta: non siamo nella fase a girone o in campionato. Non abbiamo mai vinto contro di loro, ma la gara che conta è la prossima, davanti al nostro pubblico.