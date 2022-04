Calciomercato Roma, nome nuovo per Pinto | Erede Veretout da Liverpool

In estate la Roma potrebbe salutare Jordan Veretout, così inizia la ricerca dell’erede: nome nuovo che arriva da Liverpool per Pinto

In pochi mesi la situazione tra Jordan Veretout e la Roma è precipitata. Forse tutto è partito da quel rigore sbagliato a Torino contro la Juventus, che ha innescato una serie di situazioni negative per il francese. Inoltre a gennaio è sbarcato nella capitale Sergio Oliveira, centrocampista portoghese voluto da Mourinho che ha subito rilegato in panchina il francese della Roma.

Dunque da giocatore fondamentale e rigorista, a seconda scelta e senza più tirare dagli undici metri. La situazione ovviamente porta a pensare che a giugno Veretout possa pensare di andare via per ritrovare continuità e titolarità altrove. Per questo motivo la Roma inizia a lavorare per trovare il suo erede a centrocampo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il nome nuovo per Tiago Pinto potrebbe arrivare dalla Premier League.

Calciomercato Roma, Andre Gomes potrebbe essere l’erede di Veretout

La stagione vive le sue battute finali mentre le società si preparano alla sessione di calciomercato estiva, fondamentale per costruire una rosa migliore per la prossima stagione. In casa Roma continua a tenere banco il caso Veretout, che dopo una retrocessione repentina nelle gerarchie di Mourinho, a fine stagione potrebbe pensare di lasciare la capitale.

Così per trovare il possibile erede del francese, il general manager Tiago Pinto potrebbe puntare il mirino in Premier League, direzione Liverpool, ma sponda Everton. I ‘Toffees’ stanno vivendo una stagione difficile e si trovano solo un punto sopra alla zona retrocessione. La Roma potrebbe sfruttare la situazione facendo un sondaggio per Andre Gomes, centrocampista portoghese classe 1993 con un passato nel Barcellona. Anche per lui questa è stata una stagione di alti e bassi, con 17 presenze tra campionato e coppe. Per caratteristiche Andre Gomes potrebbe essere il sostituto perfetto di Veretout e l’Everton lo valuterebbe intorno ai 20 milioni di euro. Dunque profilo in più da prendere in considerazione per Pinto nel caso in cui Veretout dovesse partire.