Calciomercato Roma, contatti con Juventus e Milan: Mourinho trema

Il calciomercato estivo può essere anche una minaccia per la Roma. Assalto di Juventus e Milan: Mourinho adesso trema.

Josè Mourinho sembrerebbe aver finalmente trovato la quadra giusta per la sua Roma. La svolta decisiva probabilmente potrebbe essere arrivata nel derby vinto per 3-0, ma oggi contro il Bodo/Glimt i giallorossi affronteranno un’altra prova per dimostrare che da quel disastroso 6-1 tutto è cambiato.

Nel frattempo, con la stagione che si avvicina al termine, l’argomento principale torna a essere il calciomercato. In estate ovviamente i giallorossi dovranno cercare di colmare alcune lacune nella rosa di Mourinho, ma rischieranno anche di perdere qualche big. A essere nel mirino di alcuni club sembrerebbe essere Bryan Cristante, centrocampista che vive un ottimo momento forma, come dimostrato sia con la Roma che con la Nazionale italiana. Proprio due club italiani sembrerebbero aver avviato i contatti per acquistarlo in estate.

Calciomercato Roma, assalto a Cristante: contatti con Juventus e Milan

La Roma inizia a pensare al futuro della propria rosa visto che la stagione sta volgendo al termine e bisogna arrivare preparati alla prossima sessione di calciomercato estiva. A finire nel mirino di diverse squadre però sembrerebbe essere Bryan Cristante. Il centrocampista classe 1995 ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per il centrocampo della Roma e per il sistema di gioco di Mourinho.

Le sue qualità però fanno gola a diverse squadre, soprattutto italiane. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, sulle sue tracce ci sarebbero sia Juventus che Milan e nel corso delle passate settimane ci sarebbero stati già alcuni contatti per affondare il colpo. Al momento la valutazione di Cristante sembrerebbe essere intorno ai 15 milioni di euro. Il suo futuro dunque sembrerebbe essere arrivato ad un bivio: o arriverà il rinnovo per blindarlo oppure potrebbe dire addio alla Roma.