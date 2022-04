Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: così salta tutto

Calciomercato Roma, continuano le voci sul futuro di Nicolò Zaniolo, destinato a infiammare i prossimi mesi in casa giallorossa ma non solo.

Del 22 si parla ormai da tempo, complice le ormai stantie parole di Tiago Pinto nella conferenza stampa successiva al calciomercato invernale, in occasione della quale il gm sottolineò con grande onestà l’impossibilità di poter garantire la permanenza dell’ex Inter all’ombra del Colosseo anche nei prossimi anni.

Complice un susseguirsi di prestazioni non proprio felicissime e una situazione contrattuale che rischierebbe di divenire problematica in casa giallorossa, in questi primi mesi del 2022 sono diverse le squadre accostate al “bimbo d’oro” di Mourinho, a partire da una Juventus da tempo sulle sue tracce e che a partire dalla prossima estate avrà il must di ovviare all’ormai certa sortita di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Zaniolo al Napoli

A sorprendere in particolar modo, nelle ultime ore, sono state le voci relative all’interessamento del Napoli. All’ombra del Vesuvio, come a Torino, sarà necessario attuare un importante cambio generazionale, alla luce del sicuro addio di Insigne e della scadenza contrattuale di Dries Mertens, non ancora divenuta argomento di concreta discussione.

Ecco, quindi, che un profilo come Zaniolo rappresenterebbe un investimento a dir poco importante e giustificato anche per la società di De Laurentiis, recentemente annoverabile tra quelle quantomeno interessate a sondare il terreno per il prossimo anno. Sulla possibilità di vederlo approdare da Luciano Spalletti si è espresso l’esperto di mercato, Luca Marchetti. Queste le sue parole a Radio Marte in occasione della trasmissione di “Marte Sport Live“.

“Sull’interesse del Napoli per Zaniolo dico che la Roma prenderebbe, anche in questo caso, in considerazione un’offerta che sia valutata importante e adeguata. Vedremo in caso di offerta shock dai 60 milioni di euro in su. Il fatto è che Zaniolo andrebbe via per guadagnare di più e non so se una società attenta come quella di De Laurentiis possa soddisfarne le richieste. I giocatori guardano allo stipendio oltre che al progetto”.