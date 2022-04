Calciomercato Roma, bocciatura totale e assalto a Milan e Napoli

Dopo la sconfitta maturata ieri sera in Conference League arriva una bocciatura totale: parte l’assalto a Milan e Napol

La partita di ieri contro il Bodo/Glimt sicuramente oltre a lasciare molto amaro in bocca, ha lasciato anche diversi spunti su cui riflettere. Una sconfitta che pesa, soprattutto in vista del ritorno, e che evidenza alcune lacune che certamente Mourinho e Tiago Pinto dovranno provare a colmare in estate.

Ieri sera quella più evidente è stata sulla fascia sinistra, che con l’entrata in campo di Vina è capitolata, soprattutto a causa di una disastrosa prestazione del brasiliano. Con uno Spinazzola che bisognerà vedere come rientrerà e un Vina che continua a deludere, la Roma non può affidarsi solo a Zalewski, che ricordiamo ha solo 20 anni, sulla fascia sinistra. Così Tiago Pinto inizia a osservare diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Josè Mourinho in estate. Tre i nomi nella lista, per i quali bisognerà sfidare Milan, Napoli e anche la Lazio.

Calciomercato Roma, tre nomi per la fascia sinistra: sfida a Napoli, Milan e Lazio

Disastrosa la prova sulla fascia sinistra di Matias Vina, che con un autogol ha deciso l’andata dei quarti di finale di Conference League, persa 2-1 dalla Roma in Norvegia. Così Tiago Pinto potrebbe iniziare a cercare rinforzi per la fascia sinistra, visto anche il possibile ritorno a quattro in difesa nella prossima stagione. Tre potrebbero essere i nomi nel mirino.

Il primo sarebbe Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax in scadenza di contatto nel 2023. L’argentino ha già molta esperienza internazionale e vanta anche l’interesse di diversi club, tra cui il Napoli. Il secondo nome sarebbe quello di Aaron Hickey, giocatore del Bologna classe 2002 che ha dimostrato ottime capacità anche a livello realizzativo. Su di lui ci sarebbe già da tempo puntato il mirino del Milan. Il terzo nome invece sarebbe quello di Fabiano Parisi, classe 2000 dell‘Empoli per il quale bisognerà affrontare la concorrenza sempre del Napoli ma anche della Lazio. Dunque rinforzare la fascia sinistra per la Roma potrebbe diventare una priorità in estate.