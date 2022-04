Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: “Confermo che andrà via”

Calciomercato Roma, futuro in Zaniolo: c’è l’annuncio in diretta per quanto riguarda il fantasista giallorosso. Ecco le parole

Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà al centro dell’attenzione per molto tempo. Su questo ovviamente ci sono pochi dubbi, non solo per le qualità del calciatore, un crack, se sta bene fisicamente, ma anche perché c’è la Juventus, in Serie A, che sembra proprio intenzionata a fare sul serio. In poche parole sarà un’estate calda per i tifosi giallorossi.

Bene, di annunci ce ne sono stati in questo ultimo periodo. Soprattutto pochi giorni fa con l’agente del calciatore che è intervenuto sul portale calciomercato.it, smentendo le voci che circolano sul futuro del proprio assistito. Stasera comunque, sempre alla Tv del portale specializzato nelle trattative, ha parlato Enrico Camelio. Che ha detto la sua, confermando di fatto quello che aveva anticipato nei giorni scorsi.

Calciomercato Roma, le parole di Camelio

“Confermo che andrà via dalla Roma” ha sentenziato. Parlando poi anche di quello che dovrebbe essere il futuro dell’attaccante che ancora non sa se domenica, contro la Salernitana, tornerà a disposizione dello Special One anche se oggi si è allenato con il resto dei compagni. “Mi chiedete se Allegri è l’allenatore giusto per lui? Secondo me dovrebbe andare all’estero”. Insomma, tutto dipende ovviamente da quello che potrebbe essere realmente un accordo sul rinnovo del contratto di Zaniolo che, ricordiamo, scade nel 2024. Ma l’ex Inter si aspetta un trattamento economico diverso da quello in essere, ed è per questo che, fino al momento, non ha messo nero su bianco.

Certo, di incontri, è anche giusto sottolinearlo, ce ne saranno ancora nei prossimi mesi per cercare di trovare una soluzione. Anche se, ovviamente, qualora arrivasse un’offerta importante per il cartellino, la Roma la prenderebbe in considerazione. Almeno 50 milioni di euro, sotto queste cifre difficilmente si dovrebbe scendere. Anche perché le qualità sono decisamente importanti. Vedremo.