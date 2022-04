Roma, rientro Zaniolo | Ultim’ora Mou: annuncio ufficiale

Roma, l’annuncio di Mou sulle tempistiche legate al rientro di Nicolò Zaniolo: ecco quanto dichiarato dallo Special One.

Roma beffata dal Bodo Glimt nella gara d’andata dei quarti di finale di Conference League, dove i giallorossi, molto sfortunati negli episodi, si sono fatti rimontare l’iniziale vantaggio di Pellegrini, a causa di un paio di disattenzioni difensive piuttosto grossolane.

Nel complesso, gli uomini di Mourinho hanno tenuto le redini della gara per la maggior parte del tempo, crescendo esponenzialmente con il trascorrere dei minuti nella prima frazione di gioco, dove un paio di giocate di Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini hanno apparecchiato la tavola per il momentaneo 0-1. Momento di forma strepitoso per i trequartisti di Mou, i cui movimenti hanno spesso tenuto in apprensione la retroguardia dei padroni di casa, con i capitolini che hanno dimostrato nuovamente di aver trovato una quadratura ben definitiva. Non è un caso se, ad esempio, l’uscita dal campo dell’armeno ex Arsenal sia coincisa, poi, con il momento di massimo sforzo del Bodo, che ha preso progressivamente campo. Fuori per infortunio – nuovamente – Nicolò Zaniolo, che non ha ancora smaltito i postumi del problema patito in Nazionale.

Roma, infortunio Zaniolo: le parole di Mou dopo la gara con il Bodo

Ai microfoni di DAZN – oltre ad esternare il suo totale malumore nei confronti della scelta di optare per il campo sintetico, con le condizioni di Mancini a destare molta preoccupazione – Mourinho ha risposto alla domanda in merito al possibile recupero di Zaniolo in vista della sfida di domenica contro la Salernitana: “Non ne ho idea“. Continuano a serpeggiare dubbi, dunque, in vista del rientro del tuttocampista giallorosso, al centro di numerose voci di mercato in questo frangente della stagione.