Calciomercato Roma, bocciatura totale: le occasioni a parametro zero

La sconfitta in Conference League in casa del Bodo Glimt è stata dolorosa, ma la Roma ha ancora tempo e modo di rimediare. Ci sono i novanta minuti della partita di ritorno: per passare il turno servirà una vittoria con due gol di vantaggio, mentre il minimo scarto con qualsiasi risultato porterebbe ai tempi supplementari visto che è stata abolita la regola dei gol che valgono doppio in trasferta. Se la Roma ha ancora l’opportunità di rifarsi, le occasioni sembrano invece essere definitivamente terminate per un calciatore in particolare.

