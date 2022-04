Calciomercato Roma, le “mani addosso” a Zaniolo: tifosi furiosi sui social

Calciomercato Roma, l’intervista ha creato subito polemiche sui social. Ecco le parole incriminate che hanno scatenato i tifosi

Tiene ancora banco il nome di Zaniolo. Soprattutto in casa Juventus visto che TuttoSport ogni giorno parla di un possibile arrivo dell’attaccante della Roma alla corte di Massimiliano Allegri. Una situazione, ovviamente, che non piace dalle parti di Trgoria, soprattutto tra i tifosi della Roma, che ormai sono stanchi di leggere praticamente le stesse cose.

Bene, il quotidiano torinese, nella sua edizione odierna, ha intervista il dottor Tencone, adesso direttore di Isokinetic Torino, e con un passato in bianconero. Il motivo ovviamente è stato sulla salute di Zaniolo, visto che purtroppo il ragazzo viene da due infortuni importanti e un investimento che la Juve potrebbe fare richiede senza dubbio delle verifiche approfondite. E le polemiche non sono mancate.

Calciomercato Roma, le parole di Tencone

“Il compito dei medici – ha spiegato – è quello di valutare lo stato di salute attuale. Se fossi un medico farei una visita accuratissima, perché tutto parte dalla visita manuale. E poi degli esami sicuramente specifici e una serie di test per misurare il recupero della forza delle gambe”.

“Il giocatore è giovane, ha certamente grande forza d’animo e ha superato bene anche la seconda operazione. Pertanto non dubiterei della tenacia di Zaniolo” ha anche spiegato l’ex dottore della società bianconera, che quindi dà certamente il via libera a quella che potrebbe essere una possibile operazione di mercato. Ma questo, comunque, e come detto prima, non ha fatto piacere ai tifosi della Roma che sui social si sono scatenati, soprattutto per quello che è un fattore privacy del calciatore. Richieste d’intervento alla società per una presa di posizione sotto questo aspetto non sono mancate. Insomma, è sempre Roma-Juve anche sul mercato.