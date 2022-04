Calciomercato Roma, maxi affare per Zaniolo | “2 x 1” e Juve in scacco

Calciomercato Roma, super intrigo Zaniolo: il maxi affare che manda in scacco la Juventus. Pronta una doppia contropartita tecnica.

Volente o nolente, i rumours legati al futuro di Nicolò Zaniolo non accennano a placarsi. Tante sono le voci che nell’ultimo periodo “gravitano” attorno al tuttocampista di Mou, recuperato in vista della sfida contro la Salernitana.

Il pressing della Juventus – sebbene ventilato in lungo e in largo – non si è ancora tramutato in un affondo concreto. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’apertura della sessione estiva di calciomercato è ancora lontana: ad Allegri, il gioiello della Roma piace e non poco, e dalle parti di Torino, il casse ’99 viene visto come il profilo su cui puntare per provare a varare con più continuità quel 4-3-3 su cui il tecnico livornese intende lavorare il prossimo anno. Dal canto suo, Pinto – pur non manifestando alcuna fretta per sbrogliare la matassa legata al rinnovo del contratto del talento cresciuto nelle giovanili dell’Inter – fa spallucce, con i capitolini che non intendono cedere quello che comunque viene visto come un patrimonio del club, ad una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Nel novero delle pretendenti figura anche il Napoli, alla ricerca di un rinforzo importante in vista della sostituzione di Lorenzo Insigne.

Calciomercato Roma, Spalletti ci prova per Zaniolo: pronto il super scambio

E così – come riferito da calciomercatoweb.it – i partenopei, proprio su input di Spalletti – potrebbero bussare alla porta della Roma mettendo sul piatto una doppia contropartita tecnica per provare ad abbassare l’esborso cash. In quest’ottica, i nomi di Demme ed Elmas sembrerebbero quelli più appetibili, anche se gli Azzurri potrebbero anche entrare nell’ordine di idee di offrire uno dei due calciatori, compensando poi con una cospicua parte cash. Va ribadito come una vera e propria trattativa, al momento, non sia ancora cominciata, fermo restando che Zaniolo piace e non poco non solo in Premier, ma anche in Liga, dove l’Atletico Madrid si sarebbe già reso protagonista di sondaggi esplorativi per tastare la situazione.