KO all’intervallo, sostituzione immediata | Il big a rischio per la Roma

Sostituito all’intervallo a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra: a rischio il big match contro la Roma?

Dopo la parentesi in Conference League e la sconfitta rocambolesca rimediata sul campo del Bodo Glimt, con le annesse polemiche che ne sono derivate, inerenti a quanto accorso fuori dal rettangolo verde, per la Roma è già tempo di rituffarsi in campionato. I giallorossi se la vedranno domenica con la Salernitana, in una gara da non sottovalutare: Abraham e compagni si sono portati a 5 lunghezze di distanza dalla Juventus, impegnata nella trasferta di Cagliari.

Un eventuale successo contro i granata rinvigorirebbe ancor di più le certezze di una squadra che nell’ultimo mese e mezzo ha compiuto passi in avanti importanti, e che vorrebbe giocarsi le residue chances di agganciare il treno Champions League. Un turning point decisivo, in questo senso, sarà rappresentato dalla sfida che tra due settimane opporrà i giallorossi all’Inter di Simone Inzaghi, che sta regolando la pratica Hellas Verona con il risultato di 2-0. Tuttavia, anche Inzaghi potrebbe far fronte ad una mini emergenza.

De Vrij infortunato contro l’Hellas Verona | A rischio Inter-Roma?

Nell’intervallo della sfida contro gli scaligeri, infatti, il tecnico dell’Inter è stato costretto ad un cambio forzato: fuori De Vrij, e dentro D’Ambrosio. L’ex centrale della Lazio avrebbe accusato un problema muscolare alla coscia sinistra: le sue condizioni andranno sicuramente valutate nel corso delle prossime ore, quando verosimilmente l’olandese potrebbe essere sottoposto ad esami strumentali per capire l’entità del guaio fisico.