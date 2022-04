Calciomercato Roma, svolta in attacco: Shomurodov nello scambio

Per la Roma la svolta per mettere a segno il colpo in attacco potrebbe arrivare da Shomurodov: il bomber inserito nello scambio

Oggi potrebbe arrivare finalmente l’occasione per Eldor Shomurodov di tornare titolare nell’attacco della Roma. L’uzbeko non gioca titolare in campionato dalla tremenda sconfitta per 0-3 contro l’Inter, quando in attacco mancava Tammy Abraham per squalifica. In totale per lui in giallorosso sono state solamente 6 le occasioni dal primo minuto su 30 apparizioni tra campionato e coppe.

Oggi contro la Salernitana potrebbe tornare a giocare titolare, ma il suo futuro nella capitale potrebbe comunque essere in bilico. L’ex Genoa infatti potrebbe diventate una pedina di scambio fondamentale per la Roma per mettere a segno un colpo in attacco nella prossima finestra di calciomercato estiva.

Calciomercato Roma, Shomurodov potrebbe andare in Spagna: scambio con Guedes e non solo

Dal suo arrivo alla Roma l’attaccante Eldor Shomurodov ha trovato solamente tre volte la gioia del gol in competizioni ufficiali (2 in campionato e 1 in Coppa Italia). Nelle amichevoli estive sembrava essere molto promettente l’uzbeko, ma l’arrivo di Tammy Abraham ha chiuso le sue speranze di essere il bomber titolare della Roma.

Scarso minutaggio per lui in giallorosso, tanto che la Roma potrebbe anche pensare di lasciarlo partire in estate. Shomurodov potrebbe così diventare una pedina importante da inserire nell’affare con il Valencia per arrivare a Goncalo Guedes, attaccante che sarebbe nel mirino di Tiago Pinto per la prossima stagione. In Spagna Shomurodov potrebbe entrare anche nel mirino del Real Betis, che in attacco sembrerebbe avere bisogno di nuovi innesti in vista della prossima stagione. Dunque Shomurodov se in campo fino ad ora non è riuscito a essere un giocatore fondamentale per Mourinho, potrebbe esserlo in chiave calciomercato durante la prossima sessione estiva.