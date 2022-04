Roma-Salernitana, Pinto “lancia” Zaniolo e impazzisce per i tifosi

Roma, le parole di Pinto a pochi istanti dal fischio d’inizio della gara contro la Salernitana: ecco quanto dichiarato dal general manager.

Manca poco all’inizio di Roma-Salernitana, gara valevole per il trentaduesimo turno del Campionato di Serie A, che mette in palio punti pesanti per la corsa Champions e per il discorso salvezza.

Intervistato ai microfoni di DAZN, Tiago Pinto ha espresso il suo punto di vista, toccando svariati argomenti, tra cui l’immancabile tema Zaniolo. Ecco le sue parole:

ZANIOLO – “La cosa più importante è che sia disponibile, così come Veretout e Spinazzola. Siamo felici perché i ragazzi sono disponibili fino alla fine della stagione. Nicolò e nelle prossime partite sono sicuro che sarà importante per la squadra – segnando o non segnando – e per raggiungere gli obiettivi che vogliamo ottenere.”

PUBBLICO – “Oggi ho letto che non era una tifoseria da Champions, ma da Scudetto: sono colpito dall’appoggio che ci danno. Sono orgoglioso, sicuro che loro vengono perché pensano che stiamo imboccando la strada giusta: l’unico modo per ringraziarli è vincere la partita. Sicuramente è una cosa che fa impazzire.