Roma-Bodo, doppia tegola per Knutsen: fuori per infortunio

Roma-Bodo, doppia tegola per Knutsen: due big della squadra norvegese fuori per infortunio e a rischio per giovedì

Mentre la Roma sta giocando contro la Salernitana all’Olimpico, anche il Bodo in questo campionato è in campo per il campionato norvegese. E per la squadra che giovedì si giocherà l’accesso alla semifinale di Conference con i giallorossi – si parte dal 2-1 – non arrivano buone notizie.

Sono stati infatti sostituiti durante la prima parte di gare sia Moe che Pellegrino. E, come si capisce anche dall’account twitter ufficiale della prossima avversaria della Roma, si tratta di cambi forzati che mettono i due giocatori a rischio per la sfida di giovedì prossimo all’Olimpico.

Roma-Bodo, due giocatori out

Insomma, per quella che potrebbe essere almeno fino al momento la partita dell’anno, la situazione potrebbe essere questa. Vedremo se il tecnico, Knutsen li ha tolti anche per cercare di limitare i danni, ma al momento le notizie che arrivano sono queste.