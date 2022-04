Formazioni ufficiali Roma-Salernitana | Bocciatura top: mossa a sorpresa di Mou

Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali: le scelte di Mourinho in vista della sfida contro i granata. Le ultimissime.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Salernitana, gara di fondamentale importanza per entrambe le compagini. Gli uomini di Mourinho, condannati dagli episodi contro il Bodo Glimt, vogliono consolidare il quinto posto, e rispondere immediatamente alla vittoria della Lazio, che ha strapazzato il Genoa con un rotondo 4-1.

Conquistare tre punti contro i granata significherebbe rimettersi nuovamente in scia della Juventus, distante attualmente 8 lunghezze. La squadra di Nicola, invece, vuole invertire il trend negativo delle ultime giornate, e provare a dare un senso ad una stagione che definire travagliata sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo: la sconfitta del Genoa ha riacceso le speranze salvezza, che però devono essere suffragate da punti, e non solo più da prestazioni. Con Pellegrini squalificato, Mou è costretto a “reinventarsi” la trequarti: avvicendamenti anche in difesa, anche per il piccolo problema accorso a Mancini in occasione della trasferta norvegese.

Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali: Mou sorprende tutti

Sciolto il grande dubbio della vigilia, legato al possibile utilizzo di Nicolò Zaniolo dal primo minuto: il tuttocampista giallorosso, recuperato, partirà almeno inizialmente dalla panchina, pronto a dare il proprio contributo a gara in corso. Ecco le scelte complete dello Special One:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, El Shaarawy, Mkhitaryan, Felix Abraham.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, L. Coulibaly, Bohinen, Obi; Djuric, Mikael