Calciomercato Roma, un jolly per Pinto: scambio in Serie A

La Roma potrebbe aver trovato un vero e proprio jolly per la prossima sessione di calciomercato: carta giusta per lo scambio in Serie A

Qualche difficoltà di troppo nell’ultima partita contro la Salernitana per la Roma, che però ha tirato fuori carattere ed è riuscita a rimontare e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa europea dei giallorossi. Nel frattempo Tiago Pinto è chiamato a pianificare il prossimo calciomercato estivo, dove sicuramente serviranno rinforzi per colmare le lacune nella rosa di Mourinho.

Una carta fondamentale per la finestra per i trasferimenti la Roma potrebbe averla ritrovata in Carles Perez, protagonista del gol che ha momentaneamente pareggiato i conti ieri contro la Salernitana. Lo spagnolo nonostante il gol di ieri continua a essere una seconda scelta per Mourinho, così potrebbe diventare una carta importante da inserire nell’affare con il club di Serie A.

Calciomercato Roma, Carles Perez nello scambio con Frattesi: potrebbe essere la carta vincente

Non si vedeva in campo da circa un mese Carles Perez, da quando entrò per soli cinque minuti nella trasferta di Udine. Prima di quella nel 2022 aveva giocato solamente sette minuti contro il Sassuolo, dodici contro la Juventus e cinque contro il Milan. Una seconda scelta che però ieri sera si è messa in luce con un fantastico gol che ha dato il via alla rimonta della Roma.

A giugno però lo spagnolo potrebbe diventare una arta importante per la finestra dei trasferimenti. Infatti la Roma potrebbe pensare di inserirlo nella trattativa con il Sassuolo per anticipare la concorrenza e riportare nella capitale Davide Frattesi. I neroverdi la scorsa estate erano stati accostati allo spagnolo, così Tiago Pinto potrebbe pensare di sfruttare l’interesse del Sassuolo per abbassare le pretese per il centrocampista. Anche perché con Berardi in uscita, in quel ruolo si aprirebbe spazio per lo spagnolo, che in una piazza tranquilla come quella del Sassuolo potrebbe fare la differenza. Dunque Carles Perez potrebbe tornare a essere importante per la Roma, ma in chiave calciomercato.