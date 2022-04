Calciomercato Roma, blitz improvviso di Gerrard | Risposta immediata

Calciomercato Roma, inserimento a sorpresa di Gerrard, che prova a beffare la concorrenza: decisione immediata.

La vittoria, sofferta ma nel complesso meritata, che la Roma ha ottenuto contro la Salernitana in rimonta, certifica in maniera tangibile la crescita di una squadra che – sebbene contro i granata non abbia disputato una gara tecnicamente eccellente – ha dimostrato ancora una volta di aver acquisito una mentalità vincente, la stessa che lo Special One ha provato ad inculcare sin dai primi giorni.

E che la nuova creatura giallorossa abbia molto del proprio tecnico, è un fatto ormai acclarato. Allo stesso tempo, però, Mourinho ha chiesto rinforzi importanti per provare a fare quel salto di qualità definitivo, bypassando la differenza – ancora esistente – con le altre big di Serie A. Le richieste di Mou sembrano chiare: almeno un innesto per reparto per imprimere la svolta decisiva, a cominciare dalla difesa, sorretta dal muro Smalling: l’inglese sta letteralmente trascinando i compagni con una capacità di leader a tratti disarmante, e che ha contribuito alla crescita dei vari Mancini, Ibanez e Kumbulla, che all’ombra dell’ala protettiva dell’ex United stanno trovando terreno fertile per accumulare esperienza e recepire dettami dall’esperto difensore britannico. Pinto, però, è all’opera per portare nella Capitale un altro “gigante”.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa ci prova per Ginter

Tra i nomi che circolano con più insistenza, sicuramente il profilo di Senesi è quello che potrebbe intrigare maggiormente, anche se la concorrenza di certo non manco. Un altro calciatore sondato con molta attenzione dalla Roma, ma monitorato anche dall’Inter, è Ginter: il difensore tedesco classe ’94 ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2022, ed è formalmente libero di accasarsi con un altro club. Come evidenziato da Florian Plettenberg di Sky.de, l’Aston Villa – su input di Gerrard – starebbe provando concretamente ad inserirsi nella trattativa, intavolando dei dialoghi con l’entourage dell’ex Dortmund. Tuttavia, Ginter non ha ancora preso una decisione definitiva, e starebbe aspettando per capire se l’interesse di altri club possa sfociare in altre offerte.