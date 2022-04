Calciomercato Roma, Mendes “rimborsa” Simeone e tradisce Mourinho

Calciomercato Roma, può arrivare il tradimento dello storico procuratore portoghese ai danni di mister Mourinho. Tutti gli aggiornamenti.

Anche nel calcio, le relazioni professionali (e talvolta amicali) hanno un’importanza di non poco conto, destinata ad avere ingerenza su plurimi aspetti e a riflettersi nell’attualizzazione di scenari più o meno prevedibili. Tra i vari, restando nel mondo giallorosso, si pensi all’importanza ricoperta in questi mesi dal procuratore iberico, Jorge Mendes.

Annoverabile senza alcun dubbio tra i personaggi più talentuosi e carismatici del suo settore, vanta nella propria scuderia alcuni tra i più importanti calciatori e talenti del panorama sportivo mondiale. Il rapporto umano, prima che professionale, curato con Mourinho in questi anni ha permesso a Tiago Pinto, nell’ultimo anno, di trovare un più che valido alleato in ambito di mercato.

Basti ricordare la sua presenza sullo sfondo di trattative come quelle che hanno portato alla firma di Sergio Oliveira o Rui Patricio. Nel calcio, come nella vita, però, non tutto è destinato a ripetersi e sovente subentrano interessi professionali e lavorativi che, sempre nel pieno rispetto deontologico, portano a mettere da parte amicizia e rapporti.

Calciomercato Roma, Mendes “rimborsa” Simeone per l’affare Joao Felix: Mourinho beffato

Questo è quello che potrebbe accadere la prossima estate in casa a causa dell’intetesse del Barcellona per Joao Felix. L’approdo in blaugrana di uno tra i talenti più promettenti d’Euorpa, potrebbe essere favorito da Mendes attraverso un’operazione che accontenterebbe tutte le parti in causa.

Stando a quanto si legge su Sport.es, infatti, il noto procuratore potrebbe spingere in direzione blaugrana il numero 7 di Simeone da Xavi, garantendo una pista preferenziale all’Atletico Madrid per l’approdo di un alter ego del classe 99. Tra i vari accostati ai Colchoneros, oltre a Traoré e Trincao, c’è proprio Goncalo Guedes. L’esterno del Valencia, protagonista di una stagione nobilissima al Mestalla, è stato da tempo individuato come il rinforzo ideale per la zona offensiva di Mourinho.

Il mister, così come Tiago Pinto, sperava proprio nell’appoggio dell’amico e procuratore ma, stando a quanto appena riportatovi, non è così scontato che il nome del 7 di Bordalas si aggiunga alla tassonomia di giocatori il cui approdo all’ombra del Colosseo sia stato favorito da chi abbia avuto importanti rapporti professionali e non solo con lo Special One in questi ultimi lustri.