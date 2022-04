Calciomercato Roma, sfida al Milan per il colpaccio da 30 milioni

Calciomercato Roma, nelle prossime settimane potrebbe nascere un vero e proprio testa a testa con il Milan di Pioli.

La società rossonera, dopo il passo falso con il Bologna, non è riuscita a imporsi ieri sera sul Torino. A differenza della Roma, è però certa della qualificazione in Champions, che garantirebbe a Maldini e Massara dei margini di manovra a dir poco importanti. Dopo i contatti per Florenzi e l’interessamento per Zaniolo, il club di Via Aldo Rossi potrebbe avere una certa ingerenza anche nei piani di Pinto per un altro aspetto.

In queste settimane, infatti, il gm è sicuramente al lavoro, consapevole dell’imminenza del mercato e del fatto che questa squadra necessiti di plurime migliorie. Dopo aver battuto la Salernitana, Smalling e colleghi sono attesi dal delicato e decisivo impegno contro il Bodo/Glimt, catalizzatore di due settimane a dir poco importanti anche ai fini del campionato.

Quattro giorni dopo, i capitolini affronteranno al Maradona di Napoli gli uomini di Spalletti, prima di volare a Milano e fronteggiare per la terza volta in stagione quella che sembra essere tornata la candidata principale alla vittoria finale, l’Inter.

Calciomercato Roma, testa a testa con il Milan per Traoré: il Sassuolo chiede almeno 30 milioni

Lasciando che sia il campo a sentenziare nel futuro prossimo quello che sarà stato il cammino della squadra, ci limitiamo in questa sede ad evidenziare un importantissimo aggiornamento di mercato. Tornando al discorso di apertura, Milan e Roma paiono destinate a contendersi le prestazioni di Junior Traoré.

Reduce dalla doppietta contro l’Atalanta e protagonista di una stagione da leader e trascinatore tecnico sotto l’egida di mister Dionisi, il neroverde ha fin qui segnato 7 volte, totalizzando 4 assist. Le grandi potenzialità, unitamente all’esperienza maturata in A tra Empoli e Reggio-Emilia a soli 22 anni, portano il suo cartellino a raggiungere i 30 milioni di euro.

A riferirlo è Calciomercato.it, che evidenzia come, pur non essendoci una vera e propria trattativa, siano arrivate diverse richieste per le prestazioni del giocatore seguito da Antonio Imbrogia e sul quale, attualmente, ci sono proprio i “Diavoli” e la “Lupa“. Vedremo tra le due, salvo nuove ingerenze future, chi riuscirà ad avere la meglio e a convincere quello che si appresta ad essere uno dei talenti più contesi della prossima estate nel nostro campionato.