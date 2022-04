Calciomercato Roma, Mourinho deluso prepara il colpo low cost

L’allenatore della Roma non è contento delle prestazioni del suo calciatore ed è pronto a pescare nella serie cadetta nel calciomercato

Moruinho è deluso, ma sa già come consolarsi. L’allenatore della Roma sta valutando quali giocatori tenere e quali lasciare andare in vista della prossima stagione di Serie A. I Friedkin hanno organizzato una rivoluzione in estate che passa anche per il calciomercato. Dopo un po’ di cambi nello staff e nella dirigenza, sono previsti anche dei cambi nella rosa, con diversi giocatori che lasceranno Trigoria. Questi serviranno per fare spazio e andare a creare un tesoretto per creare la nuova Roma di Mourinho.

L’artefice di questo cambiamento sarà senza ombra di dubbio Tiago Pinto. Il general manager dell’area sportiva ha già tutte le indicazioni del tecnico sui profili da acquistare. In primis c’è bisogno di un regista in grado di saper gestire il gioco. Mourinho vorrebbe un centrocampista in grado di saper gestire i ritmi e dettare i tempi, ma ad oggi nella Roma non c’è un giocatore in quel ruolo. Gli unici due che si stanno alternando davanti la difesa sono Sergio Oliveira e Henrikh Mkhitaryan. Quest’ultimo, però, è tornato nelle ultime partite a fare il suo ruolo d’origine, ovvero il trequartista.

Calciomercato Roma, Mourinho deluso da Vina: nel mirino Carlos Augusto del Monza

Mourinho ha intenzione di mandare a casa tutti quei giocatori che non lo hanno convinto. Uno di questi è Matias Vina, arrivato a Roma per sostituire Spinazzola. L’uruguaiano non è riuscito a far rimpiazzare la meglio l’esterno sinistro e nelle ultime gare ha abbassato il suo livello delle prestazioni. Per questo, secondo quanto riporta SerieBnews.com, Mourihno è pronto a scaricarlo e al suo posto ha messo nel mirino Carlos Augusto, terzino del Monza. L’affare potrebbe avvenire con uno scambio di giocatori tra le due società, ma solo in caso il Monza riuscisse ad essere promosso in Serie A.