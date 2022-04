Calciomercato Roma, dispetto dell’ex a Pinto per il colpo a zero

Calciomercato Roma, pronto il dispetto dell’ex a Pinto: anche il Benfica, confermano dal Portogallo, interessato al colpo a parametro zero

Pronto il dispetto. O almeno così pare. Perché Tiago Pinto, dopo aver sfilato Svilar al Benfica – garantendo però a quanto pare un indennizzo – si potrebbe trovare nuovamente davanti la sua ex squadra per quello che potrebbe essere il colpo a parametro zero per la prossima stagione. Un profilo che la società giallorossa segue con interesse da un poco di tempo.

Ma secondo quanto riportato da Record, non ci sono solamente i giallorossi sul centrocampista portoghese del Lilla Xeka, ma che i lusitani sarebbero pronti a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni di un giocatore che è campione di Francia in carica e che sembra destinato a cambiare aria il prossimo anno, soprattutto perché al momento la situazione relativa al rinnovo del contratto non si è sbloccata e non sembra, realmente, ci possa essere la fumata bianca nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, anche il Benfica su Xeka

Il nome di Xeka, anche a gennaio, è circolato parecchio dalle parti di Trigoria prima che la Roma chiudesse l’operazione Sergio Oliveira. L’ex Braga, passato al Lilla nel 2017, è stato più volte inserito in quella lista di nomi in mezzo al campo che la Roma avrebbe trattato per regalare un elemento a Mourinho. Ovviamente degli innesti dovranno essere fatti per alzare il livello qualitativo della rosa, è quello di Xeka resta decisamente un nome caldo dalle parti capitoline, anche perché trovare dei giocatori pronti all’uso, senza spenderci un euro per il cartellino, non è mai facile.

Più di trenta presenze in questa stagione per il centrocampista centrale, che ha mostrato anche quest’anno delle buone qualità che potrebbero fare al caso della Roma. Il colpo quindi ci potrebbe stare, ma c’è da battere una concorrenza importante come quella lusitana.