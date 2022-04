Calciomercato Roma, nuovo annuncio in diretta sul futuro di Nicolò Zaniolo. C’è stata una doppia offerta, ora l’unità d’intenti è chiara.

Ieri pomeriggio si è rivisto in campo Nicolò Zaniolo, tra i protagonisti nella rimonta realizzata contro la Salernitana. Il numero 22 giallorosso è stato lanciato in campo da Mourinho come prima arma dalla panchina nella ripresa. Il fantasista offensivo, pur non essendo riuscito a finire nel tabellino dei marcatori, ha aiutato i suoi a cambiare la partita. Ora arriva un nuovo scenario riguardo il futuro di Zaniolo, c’è l’unità d’intenti e la doppia offerta pronta.

La Roma è riuscita a strappare tre punti importantissimi alla Salernitana nella sfida di ieri all’Olimpico. La squadra di Josè Mourinho è riuscita ancora una volta a completare la rimonta, dopo lo svantaggio iniziale firmato da Radovanovic. Fondamentali le scelte dalla panchina dello Special One, che ha inserito a gara in corso l’autore della rete del pareggio e il realizzatore dell’assist del gol vittoria. La prima arma sfoderata dalla panchina è stato proprio Nicolò Zaniolo, gettato nella mischi al 46esimo minuto al posto del difensore Kumbulla. Pur non avendo lasciato traccia nel tabellino dei marcatori la prova del 22 è apparsa convincente, con una forma fisica ritrovata a buoni livelli. Giovedì potrebbe rivedersi in campo all’Olimpico, i sui strappi potrebbero fare la differenza in vista della nuova rimonta da tentare contro il Bodo-Glimt. Nel frattempo non accennano a placarsi le voci che vogliono il fantasista offensivo, ex Inter, lontano da Trigoria.

Calciomercato Roma, addio Zaniolo: unità di intenti e doppia offerta

Zaniolo è tornato protagonista in campo, mentre non si placano le voci riguardo il suo futuro. Un nuovo scenario viene dipinto sul numero 22 della Roma, a riportarlo è stato Enrico Camelio, intervenuto in diretta Twich alla CMIT TV. Alla trasmissione che segue le vicende del calciomercato, italiano e non solo, Camelio ha confermato il possibile addio imminente tra la Roma e Zaniolo. Piena unità d’intenti in tal senso: “La Roma lo vuole vendere, lui vuole andare via.” Ma in questo caso non si parla più di Juventus, ma di due piste che lo vedrebbero lasciare il campionato italiano, secondo l’esperto di mercato ci sono state due offerte recapitate alla Roma, una dall’Inghilterra ed una dalla Spagna. In entrambi i casi le offerte sono state rispedite al mittente: “Cifre lontana dalla richiesta della Roma di 50 milioni.”