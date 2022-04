Giallo Roma, arbitri nel mirino: statistiche imbarazzanti

I calciatori della Roma sono la squadra presa più di mira una statistica che la vede in cima alla classifica. Seconda il Venezia

Ieri la Roma ha vinto in rimonta sulla Salernitana. In uno Stadio Olimpico gremito, i giallorossi sono riusciti a prendere i tre punti dal match con gli amaranto. Il successo è stato fondamentale per mantenere la distanza dalla Juventus e, soprattutto, per allungare la striscia positiva che in campionato dura da inizio gennaio. L’ultima sconfitta giallorossa, infatti, risale alla partita con la Juventus, in cui Abraham e compagni sono stati protagonisti di un harakiri collettivo.

Anche la partita con la Salernitana è stata molto combattuta e sembrava stesse per finire nel peggiore dei modi per la Roma. Il gol dei campani è stata una doccia gelata che nessuno dei 64.000 dell’Olimpico si aspettava di vedere. Poi, però, nel secondo tempo i giallorossi sono riusciti ad alzare i ritmi e mettere in difficoltà il club allenato da Nicola. C’è voluto Carles Perez prima e Chris Smalling dopo per completare il 2-1 finale, che ha permesso di tornare a casa con tre punti in tasca. Non sono mancate le polemiche, poi, anche in questa gara con Walter Sabatini che dopo il triplice fischio ha attaccato Mourinho.

Roma penalizzata dagli arbitri: è la più sanzionata del campionato

Per la gara di ieri la statistica dice la Roma ha collezionato cinque ammonizioni. Per una singola partita sono abbastanza, ma se unite a tutte quelle che i giallorossi hanno preso diventano un numero molto grande. Sono 90 i gialli che i calciatori della Roma hanno visto sventolarsi in faccia dall’inizio della stagione. Un numero esagerato che rende gli uomini di Mourinho i più sanzionati della Serie A. Il dato diventa ancora più horror se si aggiungono le 7 espulsioni rimediate in 32 giornate. Dietro la Roma, al secondo posto c’è il Venezia con 87 ammonizioni e 7 rossi, mentre al terzo c’è il Cagliari con 79 gialli e 4 espulsioni. Nessuna delle big ha gli stessi numeri dei giallorossi, e viaggiano tutte molto distanti.

Le prestazioni dei direttori di gara sono state spesso povere con i giallorossi, che hanno visto parecchie decisioni sbagliate. Molti direttori di gara, infatti, sono stati sospesi o “retrocessi” in Serie B dopo una gara sbagliata con la Roma. Questi arbitraggi, poi, spesso portano a un’eccessivo sventolio di cartellini che penalizza gli uomini di Mourinho anche per più partite.