Roma-Bodo, ennesimo record: il dato ufficiale

La Roma ha conquistato tre punti fondamentali in rimonta contro la Salernitana. L’Olimpico si prepara ad una nuova battaglia, il dato ufficiale.

La squadra giallorossa è riuscita in volata a compiere un nuovo sorpasso dopo lo svantaggio iniziale. La Roma si è assicurata i tre punti contro la Salernitana, vittoria importante nella corsa al piazzamento europeo in Serie A. Lo stadio Olimpico ancora una volta ha dimostrato il suo straripante amore verso i colori giallorossi, ma la sfida di domenica è stata solo il primo atto della doppia sfida che attende i giallorossi in questa settimana. Giovedì arrivano i norvegesi del Bodo-Glimt, lo stadio Olimpico è pronto ad infrangere un nuovo record, ecco il dato ufficiale.

La Roma ha conquistato tre punti pesantissimi ieri pomeriggio allo stadio Olimpico, i ragazzi di Josè Mourinho hanno battuta di rimonta la Salernitana di Davide Nicola. Fondamentale ancora una volta l’apporto del pubblico giallorosso, anche nella giornata di ieri la cornice di tifo è stata impressionante. Un trend che dall’arrivo dello Special One in panchina in poi si è confermato sempre ad altissimi numeri, il tecnico portoghese ha riacceso la passione viscerale di un’intera tifoseria, galvanizzando lo zoccolo duro dei supporters giallorossi. La rimonta ha donato tre punti fondamentali in ottica classifica, col controsorpasso servito alla Lazio di Sarri, e riacceso l’entusiasmo in vista della prossima battaglia. Giovedì sera la Roma è chiamata alla nuova rimonta, contro lo spauracchio Bodo-Glimt. La squadra norvegese è uscita imbattuta nelle tre gare contro la Roma, ora in palio c’è l’accesso alle semifinali della Conference League.

Roma-Bodo, ennesimo record infranto: il dato ufficiale

I tifosi sognano l’ennesima rimonta, stavolta vale l’accesso alle semifinali della neonata competizione europea. Si riparte dall’amaro 2-1 accusato in terra norvegese, stavolta la rimonta è da dentro o fuori ed i tifosi lanciano un segnale inequivocabile. Il dato è ufficiale, come comunicato direttamente dalla Roma tramite i propri canali: lo stadio Olimpico domani sera farà registrare il tutto esaurito. Oltre 62mila i biglietti venduti per la gara, tutti i seggiolini a disposizione della tifoseria giallorossa saranno occupati ed è la prima volta che accade dal ritorno alla capienza piena. Venduti anche 1600 biglietti destinati al settore ospiti, la cornice sarà ancora una volta magica ed emozionante.