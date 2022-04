Calciomercato Roma, affare in Bundesliga per l’esubero

Il calciatore non fa parte dei piani di Mourinho, che potrebbe cederlo nella prossima finestra di calciomercato della Roma

Mourinho sta preparando gli ultimi dettagli per la sfida con il Bodo/Glimt di giovedì. Il 2-1 dell’andata non è andato giù all’allenatore portoghese, ma soprattutto ai tifosi, che vorrebbero vincere allo Stadio Olimpico. L’1-0 non basta alla Roma per annullare la rimonta della gara del 7 aprile, in cui Saltnes e Vetlesen hanno ribaltato il risultato. A spalancare le porte ai due centrocampisti dei norvegesi sono stati due errori individuali, soprattutto nel secondo gol, in cui Vetlesen ha insaccato di testa indisturbato.

Domenica, poi, c’è stata la vittoria difficile contro la Salernitana per 2-1. I tre punti sono maturati grazie alla panchina, come ha ammesso lo stesso Moruinho che ha trovato il successo grazie ai subentrati. Uno in particolare ha dato una spallata alle recenti prestazioni negative che lo hanno visto scivolare nelle gerarchie. Si tratta di Carles Perez, che ormai non fa più parte dei piani di José. L’ex Barcellona è riuscito a segnare la rete del 2-1 e a regalare la vittoria alla Roma e ai tifosi nel girono del ricordo di Di Bartolomei.

Calciomercato Roma, Perez vuole restare ma la Bundesliga lo chiama

Proprio l’attaccante della Roma è al centro di alcune vicende di calciomercato. Secondo quanto riporta As, lui vorrebbe rimanere nella Capitale, ma la porta chiusa da Mourinho difficilmente si riaprirà. Su di lui, poi, ci sono diverse squadre della Bundesliga interessate. Tra i club tedeschi che vorrebbero prendere Perez c’è sicuramente il Bayer Leverkusen, che ha mostrato grande interesse per il giocatore. Tiago Pinto potrebbe venderlo nella prossima finestra estiva per liberare un posto e soprattutto per fare cassa. Lo spagnolo, infatti, è ancora giovane avendo 24 non ancora compiuti e la cessione potrebbe far guadagnare alla Roma un buon gruzzoletto.