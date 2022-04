Calciomercato Roma, Mourinho sfida lo sceicco per il colpaccio a zero

Calciomercato Roma, José Mourinho ha deciso di sfidare lo sceicco per il colpaccio a parametro zero. Arrivano conferme dall’Inghilterra

Vuole sfidare lo sceicco José Mourinho. Magari puntando non sul lato economico – lì di possibilità ce ne sarebbero meno di zero – ma sul fatto, così come vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, che il calciatore preferirebbe andare via dall’Inghilterra per provare una nuova esperienza. E siccome il suo contratto è in scadenza, ha la possibilità di andarsene dove vuole. Certo, i soldi potrebbero fare la differenza.

In ogni caso, però, lo Special One ha deciso, secondo quanto riportato dal Mirror, di voler puntare decisamente su Lingard: l’esterno offensivo del Manchester United ormai è fuori dai progetti dei Red Devils e alla fine del campionato saluterà la compagnia. I dubbi sotto questo aspetto sono stati sciolti e le possibilità di rinnovo ormai sono sfumate. Ma c’è una squadra concorrente, in Premier, che fa paura.

Calciomercato Roma, Mou sfida lo sceicco

Il Newcastle infatti, che di problemi economici non ne ha dopo il cambio di proprietà, vuole costruire una squadra da sogno per lottare con le grandi della Premier. L’intento dello sceicco bin Salman quindi è chiaro, risaputo, e i tifosi bianconeri d’Inghilterra possono sognare. Come detto sotto il profilo economico è praticamente impossibile competere con il principe Saudita, ma c’è la questione tecnica, e anche di cuore, che potrebbe spingere Lingard a fare una scelta diversa da quella di rimanere in Premier League.

Insomma, una sfida che potrebbe portare a Roma un elemento in grado di adattarsi al gioco dello Special One, qualora lo stesso decidesse di tornare alla difesa a quattro e ridisegnare la sua squadra con l 4-2-3-1, che è il marchio di fabbrica del tecnico portoghese. Con gli elementi giusti in rosa, il ritorno all’antica, sarebbe scontato.