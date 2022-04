Calciomercato Roma, non solo Zaniolo | La Juventus ci prova con uno scambio

Calciomercato Roma, la Juventus ci prova con lo scambio: Allegri è disposto a mettere sul piatto un “esubero”.

La vittoria contro la Salernitana, ha permesso alla Roma di restare in scia della Juventus, distanze 5 punti. In estate, l’asse con i bianconeri potrebbe diventare assolutamente rovente, e non solo per la querelle legata al futuro di Nicolò Zaniolo.

Nell’ottica di un restyling sostanziale della mediana bianconera, Max Allegri avrebbe messo gli occhi su Bryan Cristante: il centrocampista ex Atalanta piace e non poco il tecnico livornese, che potrebbe farne il nuovo jolly da utilizzare in determinate circostanze, come eventuale sostituto di un play maker individuabile in un profilo alla Jorginho. Come evidenziato in più di una circostanza da “La Stampa”, la valutazione di Cristante si aggira sui 15 milioni di euro. Per provare ad abbassare l’esborso cash, Madame potrebbe eventualmente ricorrere all’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita ai giallorossi.

In questo senso, secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, occhio alla candidatura di Alex Sandro: Allegri ha dimostrato di non puntare affatto sull’ex laterale del Porto, legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2023. Il carioca è stato ammortizzato a bilancio, motivo per il quale Cherubini sarebbe ben disposto a cederlo, pur di sgravare le casse bianconere da un ingaggio molto oneroso. Ragion per cui, è probabile che la Juve entri nell’ordine di idee di mettere sul piatto uno scambio per provare ad arrivare a Cristante, offerta che difficilmente scalfirà il muro giallorosso.