Calciomercato Roma, scacco matto Conte | “Addio” a zero

Calciomercato Roma, Conte fa sul serio: il blitz del Tottenham che scuote tutto. Gli Spurs fanno sul serio: cosa sta succedendo.

Vigilia di Conference League per la Roma di José Mourinho, che all’Olimpico tra poco meno di 24 ore se la vedrà con il Bodo Glimt, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Uno snodo cruciale per Pellegrini e compagni, che intanto in campionato – in virtù del successo in rimonta ai danni della Salernitana – restano in scia alla Juventus, che occupa al momento il quarto posto in classifica.

A pochi mesi dall’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, però, sono i rumours e le indiscrezioni legati ai prossimi affari a tenere banco. A catalizzare l’attenzione mediatica, oltre alla nota querelle legata al futuro di Nicolò Zaniolo, è la situazione concernente i tanti calciatori attenzioni dai giallorossi a parametro zero; in orbita Roma, ad esempio, qualche settimana fa era stato prepotentemente inserito anche il profilo di Mathias Ginter, roccioso difensore centrale in forza al Borussia Mönchengladbach, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il club tedesco, e da tempo è alla ricerca di un club disposto a credere in lui, facendone perno del suo progetto.

Calciomercato Roma, blitz del Tottenham per Ginter: i dettagli

Accostato insistentemente all’Inter, con i nerazzurri che sembrano aver virato con prepotenza su Bremer – per il quale la concorrenza di certo non manca – il tedesco classe ’94 cresciuto nelle giovanili del Friburgo sarebbe finito nel mirino del Tottenham: gli “Spurs”, su input di Antonio Conte, sono alla ricerca di un difensore centrale forte fisicamente, abile nel gioco aereo. Il club inglese sarebbe pronto a battere le altre pretendenti, che da tempo erano sulle tracce di Ginter: tra queste, impossibile non menzionare West Ham, Aston Villa, con il Barcellona e il Real Madrid che pure avevano sondato esplorativamente la situazione, così come la Juventus. A riferirlo è Sky Sports Uk.