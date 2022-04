Calciomercato Roma, sconto e ritorno: sfida da 15 milioni con l’Inter

Calciomercato Roma, sconto e ritorno: sfida da 15 milioni di euro con l’Inter per il centrocampista in esubero che potrebbe riabbracciare la Serie A

In mezzo al campo la Roma vuole investire. In mezzo al campo la Roma ha messo diversi obiettivi nel mirino e vuole regalare a Mourinho gente esperta e di qualità. Pinto è a lavoro da tempo, e tra tutti i nomi che sono spuntati fuori nel corso di questi mesi, a gennaio si era anche parlato di un possibile ritorno di fiamma clamoroso. Uno di quelli che potrebbero realmente fare la differenza.

Ma a quanto pare, secondo quanto riportato in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, è assai forte l’interesse dell’Inter di Marotta, che ha bisogno e che vuole un altro titolare in mediana, e che avrebbe messo gli occhi su Paredes del Psg. Sarebbe uno dei primi esuberi della formazione parigina il centrocampista argentino con un passato in maglia giallorossa. E siccome il contratto è in scadenza nel 2023, si parla di un affare che probabilmente sarà low-cost.

Calciomercato Roma, Marotta all’assalto

In tutto questo c’è da segnalare anche un altro fattore che potrebbe fare la differenza alla fine della fiera: i buoni rapporti che Leonardo, diesse dei francesi, ha con l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. Ulteriormente cementati la scorsa estate dall’affare che ha portato Hakimi in Francia. E che potrebbero ritornare utili in questa trattativa alla quale la Roma guarda con molto interesse.

Insomma, per l’affare che avrebbe potuto ridare ai giallorossi un centrocampista con importanti qualità tecniche e che poteva anche essere un ritorno clamoroso, ci sono da fare i conti con la società nerazzurra di Milano che ha deciso di assaltare il cartellino del giocatore del Psg. Una situazione inaspettata fino a poco tempo fa ma che adesso è reale.