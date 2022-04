Calciomercato Roma, sorpasso al fotofinish: vola in Bundesliga

Calciomercato Roma, sprint last minute ed affare praticamente chiuso: quasi sicuramente, approderà nel campionato tedesco.

La batteria di esterni della Roma sta offrendo garanzie a corrente alternata. In attesa che Leonardo Spinazzola coroni con il ritorno in campo il suo percorso di recupero, Karsdorp negli ultimi due mesi ha dato una sterzata importante ad una stagione in cui – dopo un inizio da protagonista – lo aveva visto alterare prestazioni importanti ad altre meno buone. Discorso inverso rispetto a quello che si può fare per Matias Vina, superato nelle gerarchie dallo stesso Zalewski.

Ragion per cui, è chiaro che almeno un innesto importante sulla fascia venga fatto, fermo restando che non è impossibile che alla fine siano due i “regali” in corsia per José Mourinho. Salvo clamorosi colpi di scena, però, non sarà Mazraoui il prossimo terzino della Roma: accostato anche ad altri club italiani – tra cui Juventus e Milan, il laterale marocchino sarebbe sempre più vicino a trovare un accordo con il Bayern Monaco, disposto a piazzare un doppio colpo scintillante, assicurandosi anche Gravenberch.

A lungo corteggiato dal Barcellona, quindi, Mazraoui – stando a quanto riferito da Marca, sta per cedere alle lusinghe del club bavarese, che nella prossima sessione di calciomercato dovrà sicuramente rifarsi il look. I blaugrana non sono riusciti a pareggiare l’offerta messa sul piatto dai tedeschi, che hanno de facto bruciato la concorrenza con un’irruzione lampo, beffando un cospicuo numero di pretendenti. A questo punto, i catalani potrebbero entrare nell’ordine di idee di virare su un altro profilo low cost come Azpilicueta.