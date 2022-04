Calciomercato Roma, doppio addio e rinforzo gratis: Sarri insidia Mou

Calciomercato Roma, anche i biancocelesti figurano tra le interessate al giocatore. Gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Dopo aver battuto in rimonta la Salernitana, a conclusione di una gara sofferta e influenzata dalla stanchezza del lungo viaggio in Norvegia, gli uomini di Mourinho sono adesso attesi dal tutt’altro che scontato match di ritorno contro il Bodo/Glimt. Senza che nessuno se lo aspettasse, con gli uomini di Knusten è nata una vera e propria rivalità in questi mesi.

Non solo per discorsi di natura sportiva e legati al fatto che fin qui Pellegrini e colleghi non abbiano mai avuto ragione dei norvegesi, fautori di una prestazione storica lo scorso 21 ottobre e destinata ad essere ricordata non proprio con piacere all’ombra del Colosseo. Gli spiacevoli eventi successivi al fischio finale della gara di andata, unitamente ad uscite poco felici di diversi rappresentanti del club e alla scelta di quest’ultimo di alloggiare in quel di Formello, hanno acuito un dissapore contro una realtà fino a poco fa semi-sconosciuta.

Lasciando che sia il campo a dare il responso e nella speranza che domani si possa parlare solo e unicamente di sport, archiviando polemiche e cronache totalmente slegate dal mondo del calcio giocato, riportiamo di un importante aggiornamento di mercato.

Calciomercato Roma, Sarri insidia Mourinho per il colpo a centrocampo: le ultime su Kamara

Se quella con il Bodo può essere considerata una sorta di mini rivalità momentanea, molto più ancorata e giustificata è quella nata con la Lazio negli anni. Ci si riferisce, come ovvio, sempre e solo alla componente sportiva, rinvenibile tra qualsiasi tifoseria nei confronti di club di una stessa città.

Quest’anno la dialettica è stata ulteriormente acuita dalla presenza sulle due panchine di due carismatici mister che, soprattutto nel proprio passato in Premier League, erano stati protagonisti di qualche alterco. Il rispetto reciproco è stato nei due incontri di questa stagione esemplare ma riportiamo di una notizia che potrebbe infiammare l’eterno derby della Capitale anche in ottica mercato.

Secondo Il Corriere dello Sport, anche a Formello sono infatti alla ricerca di profili che possano migliorare la rosa in vista del prossimo campionato, soprattutto alla luce di diversi movimenti in uscita previsti a giugno. Lucas Leiva si svincolerà fra qualche mese e in questo stesso periodo il leader e trascinatore Milinkovic-Savic potrebbe decidere di lasciare la Capitale, lusingato da nobili avances come quelle della Juventus.

I profili monitorati sono plurimi e, tra i vari, si segnalano alcuni nomi accostati anche alla Roma. Non solo, infatti, Dendocker del Wolverhampton o Vitinha del Porto nella tassonomia di elementi seguiti da Tare (e ignorati da Pinto). Si parla, infatti, anche di Boubacar Kamara, in scadenza contrattuale con il Marsiglia proprio nel 2022 e sulle cui tracce vi è anche l’Atletico Madrid. L’eclettico centrocampista è da tempo apprezzato anche sulla sponda più bella e colorata del Tevere, dalla quale era partito qualche futile tentativo di ingaggio già lo scorso gennaio.