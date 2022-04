Calciomercato Roma, garanzia Premier League: Mourinho insiste

Giornata di vigilia in casa Roma: domani ci sarà l’attesa partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo Glimt. Mourinho punta sulla spinta dell’Olimpico per ribaltare la sconfitta dell’andata e ottenere la qualificazione in semifinale, aumentando così l’entusiasmo dei tifosi e il morale della squadra anche in ottica campionato dove c’è da provare la rimonta al quarto posto o comunque blindare il quinto. Nel frattempo però i pensieri dello Special One vanno ancora alla prossima stagione e a come migliorare l’attuale rosa.

