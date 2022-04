Napoli-Roma, nuovo stop ufficiale per Spalletti

Napoli-Roma, a pochi giorni dal delicato incontro tra Spalletti e Mourinho, si è registrato un altro stop tra le fila partenopee.

Le prossime ore rischiano di divenire determinanti per molte squadre, giallorossi inclusi. Questi ultimi hanno ben reagito alla sconfitta di Bodo, imponendosi in rimonta e in extremis contro una coraggiosa e determinata Salernitana, arrivata nella Capitale alla disperata ricerca di punti salvezza.

Domani, alle ore 21, scopriremo la semifinalista della neonata Conference League, in seguito a quelli che si apprestano ad essere almeno 90 minuti di grande e importante intensità tra gli uomini di Knusten e quelli di Mourinho. Questi ultimi hanno il must di sovvertire il risultato di 2 a 1 di giovedì scorso.

Pochi giorni dopo, con esattezza il lunedì di Pasquetta, alle ore 19 Abraham e colleghi raggiungeranno Napoli, per affrontare gli uomini della vecchia conoscenza giallorossa certaldina. Un tempo rappresentante un colorato e amichevole derby del sole, la gara tra Napoli e Roma si è inasprita nei lustri, a causa di infelici eventi di cronaca nera che hanno incrinato i rapporti tra due piazze e tifoserie molto simili.

Napoli-Roma, il report quotidiano del club partenopeo: Meret salta l’allenamento

L’ultimo incontro risale allo scorso ottobre, proprio pochi giorni dopo il pesantissimo 6 a 1 rimediato dalla Roma contro il Bodo/Glimt. Sul prato dell’Olimpico arrivava un Napoli galvanizzato dall’importante ciclo di vittorie consecutive, arrestatosi proprio in quell’occasione a causa del pareggio per 0 a 0 contro Ibanez e compagni.

In attesa di vedere cosa succederà lunedì 18 aprile, riportiamo di seguito un importante aggiornamento riguardante gli azzurri. Reduci dalla cocente sconfitta contro la Fiorentina, questi non dovranno interfacciarsi con i dissipamenti di energie fisiche e mentali che attenderanno invece la Roma in campo europeo.

Ancora diversi, però i dubbi per Spalletti in vista dei 90 minuti contro il suo passato, come emerge dal report di allenamento quotidiano pubblicato dal club di De Laurentiis sulla propria pagina ufficiale. Di seguito il contenuto.

“Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro atletico partita a campo ridotto ed esercitazione su possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Ounas e Malcuit hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian e Osimhen hanno svolto lavoro preventivo personalizzato in palestra. Di Lorenzo e Petagna personalizzato in campo. Meret non ha svolto la seduta di allenamento per gastroenterite“.