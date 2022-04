Calciomercato Roma, ostacolo per il colpo a zero

Calciomercato Roma, c’è un nuovo ostacolo per il possibile colpo a zero che Tiago Pinto ha cercato di piazzare la scorsa estate

Non solo in mezzo al campo. Non solo in difesa. Ma anche in attacco la Roma sta provando a piazzare dei colpi importanti per la prossima stagione, soprattutto per andare a trovare un vice Abraham: e cioè un attaccante che in assenza dell’inglese possa garantire quei gol che sono mancati in questa stagione e che solo l’ex Chelsea è riuscito a trovare con una certa continuità.

Ci proverà di nuovo, Tiago Pinto, così come ha fatto la passata stagione per il colpo grosso lì davanti. Sì, ovviamente con delle strategie diverse visto che rispetto ai 15 milioni di euro che il gm portoghese aveva messo sul piatto la passata estate – offerta rispedita al mittente – adesso l’attaccante potrebbe arrivare a parametro zero. Andrea Belotti infatti è in scadenza e non pare rinnoverà con il Torino.

Calciomercato Roma, anche la Fiorentina sul Gallo

Ovviamente la concorrenza è tanta. E anche agguerrita. E, a quanto spiega TuttoSport questa mattina, si sarebbe inserita nella corsa al centravanti anche la Fiorentina, che vorrebbe un elemento da regalare ad Italiano anche per via del mancato riscatto di Piatek. Cabral segna poco, e allora Commisso ci starebbe pensando. Insomma, un nuovo ostacolo per Belotti.

Ma non solo. Il Napoli ma anche l’Atalanta sperano di potersi accaparrare le prestazioni del giocatore. Fa gola a tutti in Italia Belotti soprattutto per via dello status da svincolato. Senza dimenticare nemmeno la possibilità di un’esperienza all’estero, con la Mls che spinge e che promette molti soldi. Difficile quindi, anche perché si parla come detto di un colpo per la panchina, come vice Abraham. E questo potrebbe essere un ulteriore ostacolo.