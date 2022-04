Roma-Bodo, problema alla caviglia per Pellegrini: cambio immediato

Roma, stop precauzionale per Lorenzo Pellegrini, costretto al cambio: il Capitano giallorosso ha rimediato un problema alla caviglia.

L’uragano Roma sta tramortendo in maniera irresistibile il Bodo: i giallorossi stanno guidando meritatamente le operazioni grazie alla tripletta messa a segno da Zaniolo e al sigillo iniziale di Tammy Abraham.

Non è riuscito a timbrare il cartellino dei marcatori Lorenzo Pellegrini che, però, è stato autore di una prestazione assolutamente esaltante, in entrambe le fasi di gioco. Il suggerimento in verticale con il quale il Capitano ha imbeccato Zaniolo per il momentaneo 2-0 è da antologia, con “Lollo” che ha contribuito a innervare qualità ad un reparto in versione deluxe. Al tramonto del secondo tempo, quando mancava circa un quarto d’oro al fischio finale, Pellegrini è stato costretto ad abbandonare il campo, per un piccolo problema alla caviglia: al suo posto è entrato Sergio Oliveira, rimasto inizialmente in panchina per scelta tecnica. Non sembra nulla di preoccupante per il centrocampista giallorosso: il cambio è stato di natura precauzionale, anche perché gli impegni in rapida successione cui sarà impegnata la Roma non possono essere assolutamente trascurati.