Roma, Zaniolo show: tripletta da urlo e nuovo stop | Le sue condizioni

Roma-Bodo, Zaniolo costretto ad uscire anzitempo: le condizioni dell’esterno giallorosso, autentico protagonista della gara.

La notte di Zaniolo. Nella gara di ritorno dei quarti di finali di Conference League contro il Bodo, il gioiello della Roma mette a segno una tripletta sontuosa, che al momento sta garantendo ai giallorossi l’accesso alle semifinali.

Prova pazzesca dell’esterno di Mou, schierato a sorpresa dallo Special One dal primo minuto: glaciale sotto porta, strabordante da un punto di vista fisico, fa valere sin da subito uno strapotere atletico a tratti disarmante. Dopo un’ora di gioco, però, Mou è stato costretto ad optare per un cambio, togliendo dal campo proprio Zaniolo, che ha accusato un piccolo fastidio fisico ed è stato sostituito precauzionalmente. Non sembra essere nulla di grave comunque per il classe ’99: vi forniremo maggiori ragguagli nel corso delle prossime ore, quando verosimilmente trapeleranno maggiori informazioni a riguardo. Al posto di Zaniolo, è entrato Felix Afena Gyan, che ha dunque un’ottima chance per mettersi in mostra e riscattare le ultime prestazioni poco appariscenti.