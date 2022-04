Calciomercato Roma, pronti altri 15 milioni per la gioia di Mourinho

Può finalmente esultare la Roma, che vedrà entrare nelle proprie casse ben 15 milioni di euro: anche Mourinho potrà essere accontentato

Una notte magica, perfetta, quella vissuta dalla Roma ieri sera in Conference League. Dopo la brutta sconfitta subita in Norvegia, il Bodo/Glimt è stato completamente annullato dalla squadra di Mourinho, che ha calato il poker e ha guadagnato l’accesso alle semifinali della competizione europea.

Già al primo tempo la qualificazione era in tasca con il risultato di 3-0, poi uno scatenato Zaniolo ha segnato il quarto gol dei giallorossi, il terzo personale, con il quale ha ipotecato il risultato sul 4-0. Tante conferme per Mourinho in campo, ma anche per la società fuori dal campo. Infatti il passaggio del turno ha permesso al club capitolino di vedere entrare nelle casse una somma che potrebbe agevolare anche il prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, 15 milioni dalla Conference League: Mourinho pianifica il calciomercato

L’Europa è un palcoscenico prestigioso, qualunque sia la competizione, dalla Champions League alla Conference. I giallorossi rimangono l’unica squadra italiana in corsa in una competizione europea e in semifinale affronteranno il Leicester. Proprio dall’Europa arrivano entrate importante per la società capitolina. Infatti fino ad ora la Roma ha incassato ben 15 milioni dalla Conference League (2 milioni solo per il passaggio del turno di ieri). In caso di vittoria della competizione l’incasso passerebbe a 20 milioni di euro.

Un aiuto molto importante per le casse della Roma e per i piani di Mourinho per la prossima stagione. Infatti nel calciomercato estivo la Roma dovrà cercare sicuramente un vice Karsdorp, oltre che delle alternative a Vina sulla fascia sinistra e a Shomurodov in attacco. Poi finalmente potrebbe arrivare anche il tanto desiderato regista che Mourinho cerca da tempo. Dunque la Conference League continua a essere una competizione d’oro per prestigio ed entrate.