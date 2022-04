Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Il blitz che spiana la strada a Pinto

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma improvviso: l’offerta che potrebbe far vacillare le ultime resistenze.

La vittoria, larga ed assolutamente meritata, con la quale la Roma ha spazzato via il Bodo Glimt strappando il pass per le semifinali di Conference League, ha inevitabilmente rinvigorito quelle certezze che, ormai, stanno diventando sempre più granitiche in casa giallorossa.

Centrocampo arrembante, verticalizzazioni al fil di cotone, pressing asfissiante e tanta qualità abbinata a concentrazione: un mix di fattori con cui Cristante e compagni hanno letteralmente dominato in lungo e in largo la compagine norvegese, che non è mai riuscita ad esprimere il proprio gioco. Ecco perché, a questa squadra che migliora giorno dopo giorno, un innesto in mediana potrebbe rappresentare quel quid in più in grado di fare la differenza la prossima stagione, quando verosimilmente si vorrà diminuire il gap tecnico e qualitativo dalle prime della classe.

Calciomercato Roma, pressing Arsenal per Douglas Luiz: via libera per Xhaka?

In questo senso, interessanti indiscrezioni trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, l’Arsenal avrebbe nuovamente messo nel mirino Douglas Luiz, legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023. Dopo aver effettuato sondaggi esplorativi il prossimo inverno, senza però affondare il colpo per la volontà dei “The Villans” di non accettare offerte inferiori ai 40 milioni di euro, i “Gunners” sono ritornati alla carica per il centrocampista tutto fare carioca, che nello scacchiere tattico di Gerrard si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista. Accostato in passato alla Roma, il possibile trasferimento di Douglas Luiz all’Arsenal spianerebbe la strada all’eventuale cessione di Granit Xhaka, il cui futuro all’ombra dell’Emirates Stadium è assolutamente in discussione.