Inter-Roma, allarme improvviso | Infortunio del big e cambio immediato

Il big esce dal campo per infortunio: da capire se recupererà al meglio per Inter-Roma. Ecco i dettagli.

Il tour de force della Roma è entrato nella sua fase più calda: dopo la vittoria ai danni del Bodo Glimt, infatti, gli uomini di Mourinho dovranno essere bravi a gestire le forze non solo in campionato, dove Pellegrini e compagni occupano attualmente il quinto posto, a cinque punti di distanza dalla Juve, ma anche in Conference League.

In Serie A, la Roma quasi sicuramente fungerà da “arbitro” dello Scudetto: il lunedì di Pasquetta sarà catalizzato dal “derby del sole” Napoli-Roma, qualche giorno prima che le luci di San Siro illuminino Inter-Roma. A tal proposito, emergono importanti novità. Nel corso della sfida contro lo Spezia, infatti, Alessandro Bastoni è stato costretto a chiedere il cambio quando mancavano pochi minuti al fischio finale: smorfia di dolore per il difensore, che secondo quanto riferito da DAZN avrebbe accusato un problema alla parte interna della coscia destra. Da capire se sarà disponibile in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan.

Il centrale nerazzurro anche contro i liguri aveva fatto valere la sua legge, rendendosi protagonista di una gara sontuosa, impreziosita da un paio di chiusure che, a posteriori, si sono rivelate assolutamente decisive ai fini del risultato. Stando a quanto trapela, dovrebbe trattarti si uno stop precauzionale: vi forniremo maggiori ragguagli nel caso in cui ci fossero novità in merito.