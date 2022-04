Roma, mania giallorossa: dati clamorosi per Bologna e Venezia

Roma, è mania giallorossa. I dati per Bologna e Venezia sono già clamorosi. E per il Leicester si va verso il tutto esaurito

Dati clamorosi. Di vera e propria mania giallorossa. Soprattutto dopo la vittoria di ieri sera contro il Bodo che ha permesso alla squadra di José Mourinho di prendersi la semifinale di Conference League contro il Leicester. Ma c’è da dire che i tifosi non hanno mai mollato un attimo la squadra, nemmeno in quei momenti di difficoltà. Anzi, in quelli, sono stati vicinissimi a Pellegrini e compagni. E adesso, dopo 11 risultati utili di fila in campionato, l’amore è proprio esploso.

I dati come detto parlano chiaro. Nonostante mancano ancora diversi giorni sia alla gara contro il Bologna e sia alla gara contro il Venezia. Parliamo del mese di maggio – al massimo la prima delle due si potrebbe disputare il 30 aprile – ma già sono oltre 50mila (cinquantamila) i biglietti staccati per le due partite. Sì, mania giallorossa clamorosa.

Roma, ecco i dati per il Leicester

E poi come detto c’è anche la partita contro il Leicester, quella che vale una finale europea. Al momento, e solamente nella fase di prelazione, la società giallorossa ha staccato la bellezza di 17mila tagliandi. Dati ovviamente che andranno aumentando non solo in queste ore ma anche nei prossimi giorni. La sensazione – anzi, la certezza assoluta – è che nella gara contro gli inglesi l’Olimpico sarà di nuovo completamente esaurito in ogni ordine di posto.

Una tifoseria clamorosa. Una tifoseria che merita risultati incredibili. Una tifoseria che sta dimostrando tutto l’amore verso una maglia gloriosa come quella giallorossa. Un amore incondizionato. E sarà così per sempre.