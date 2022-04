UFFICIALE Inter-Roma, data e orario annunciati

Serie A, resi ufficiali date e orario del prossimo turno. Ecco quando si gioca Inter-Roma.

Proprio in questi minuti la Lega di Serie A ha reso ufficiali le date egli orari della prossima giornata, la numero 34 del massimo campionato italiano, quella che vede in programma la sfida di San Siro tra Inter e Roma. Il secondo ritorno di José Mourinho in quella che è stato lo stadio che ha permesso allo Special One di fare qualcosa di unico, il Triplete.

Adesso, l’allenatore portoghese, è a Trigoria. E i tifosi della Roma se lo godono. E sicuramente lo accompagneranno anche nel prossimo fine settimana, quello che poi porta al 25 aprile – con odore di ponte – in una delle trasferte più sentite della stagione. Insomma, non prendete impegni, perché c’è da programmare la trasferta in terra milanese.

Serie A, ecco quando si gioca Inter-Roma

Bene, l’appuntamento è fissato per sabato prossimo, 23 aprile, alle ore 18. Nel tardo pomeriggio insomma. La Roma scenderà in campo per il secondo big match consecutivo dopo quello di lunedì contro il Napoli al San Paolo e potrebbe anche decidere lo scudetto la formazione giallorossa qualora riuscisse a piazzare dei risultati utili che potrebbero anche alimentare le speranze di un piazzamento alla prossima Champions League, adesso distante cinque lunghezze.

In poche parole la Roma, la prossima settimana, si gioca il futuro del campionato e una possibile qualificazione alla massima competizione europea. Ovviamente in tutto questo c’è anche il pensiero per la prossima semifinale di Conference League contro il Leciester, un impegno difficile sulla carta e non solo. Ma questa squadra sta dimostrando delle qualità importanti e c’è anche il recupero soprattutto mentale di Zaniolo che potrebbe tornare utile nel corso di questo finale di stagione entusiasmante.