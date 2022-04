Calciomercato Roma, addio ufficializzato per il pupillo di Mou

Ha preso la sua decisione e a fine stagione se ne andrà: ufficializzato l’addio di uno dei pupilli di José Mourinho

La carriera di José Mourinho è stata caratterizzata da trofei e grandi giocatori allenati, in altrettante grandi squadre. Anche nella Roma il tecnico portoghese vorrà certamente riuscire a vincere un trofeo, visto che nella squadra giallorossa manca da ben 14 anni. Quest’anno ovviamente l’obiettivo è la Conference League, che sarebbe anche il primo trofeo europeo per la Roma.

Nel frattempo si inizia a pianificare anche la prossima sessione estiva di calciomercato, nella quale Mourinho avrà bisogno di importanti nuovi innesti per colmare alcune lacune all’interno della rosa. In particolare il tecnico portoghese ha da tempo richiesto un mediano, che potrebbe arrivare da un top club europeo. Il giocatore ha già annunciato il suo addio.

Calciomercato Roma, Matic annuncia l’addio allo United: occasione per Mourinho

Di fedelissimi José Mourinho nel corso della sua carriera ne ha avuti sicuramente molti, ma uno in particolare è stato legato a lui in due club diversi. Stiamo parlando di Nemanja Matic, centrocampista che è arrivato al Manchester United proprio con Mourinho e stessa cosa nella precedente esperienza al Chelsea.

Il centrocampista serbo venerdì scorso ha annunciato che a fine stagione lascerà i ‘Red Devils’ e tra i commenti di un post Instagram proprio lo ‘Special One’ ha commentato: “Orgoglioso di far parte della tua storia”. Secondo quanto riportato da ‘Talk Sport’, questo potrebbe essere anche un indizio sul futuro del calciatore, che potrebbe riunirsi proprio a Mourinho nella Roma. Inoltre il ruolo occupato da Matic sarebbe proprio quello richiesto da tempo dal portoghese. Chissà che in estate la squadra capitolina non possa diventare lo scenario giusto per la reunion tra Mourinho e Matic.