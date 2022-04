Calciomercato Roma, annuncio su Zaniolo: “Non è convinto”

Calciomercato Roma, Nicolò Zaniolo continua ad essere sulla bocca di tutti. Di seguito il recente e importante annuncio sul suo futuro.

Dopo alcune settimane in sordina e non proprio facilissime, il talentuoso trequartista si è distinto per una prestazione a dir poco convincente in occasione della gara di ritorno contro il Bodo/Glimt. Suoi gli ultimi tre gol dopo la marcatura iniziale di Tammy Abraham che hanno permesso a Mourinho di mantenere la promessa fatta sette giorni prima: qualificarsi per la semifinale di Conference League.

Quello ammirato giovedì è stato un Nicolò finalmente al centro della squadra, dopo alcune esclusioni nobili e lo stop successivo all’infortunio rimediato con la Nazionale. Ciononostante, le voci relative al suo futuro non si sono mai arrestate, complice la grande importanza del 22 che non può non aver catturato l’attenzione di diversi top club italiani e non solo.

Il suo futuro continua ad essere una materia ancora oscura, per quanto Mourinho non abbia mai nascosto l’importanza che l’ex Inter ricopre a sua detta all’interno delle gerarchie giallorosse, normalizzando altresì la possibilità che anche giocatori come lui, in alcune occasioni e momenti, restino in panchina.

Calciomercato Roma, “Zaniolo non è convinto di restare”

La cosa più importante, ora, è che Nicolò continui a rispondere presente in campo, soprattutto in vista dei delicati incroci che attendono la squadra nelle prossime settimane, in Italia e in Europa. Frattanto, confidando nella sua ormai maturata capacità di isolarsi dalle voci circolanti, riportiamo un importante annuncio sul suo futuro.

Ci riferiamo alle parole di Ugo Trani che si è così espresso a Centro Suono Sport. “Sarà difficile che Zaniolo resti alla Roma. Non è convinto di restare, non solo per una questione di ingaggio”.