Calciomercato Roma, Mourinho non basta | Decisione immediata

La Roma fiuta l’occasione ma l’intervento di Mourinho non basta: il giocatore ha già deciso quale sarà il suo futuro

La stagione è ormai agli sgoccioli e la società si prepara alla sessione estiva di calciomercato. Ovviamente la Roma deve ancora rimanere concentrata sul campo, soprattutto per quanto riguarda l’Europa, visto che in Conference League potrebbero arrivare belle soddisfazioni. Ma nel frattempo bisogna anche iniziare a pianificare i movimenti in entrata e in uscita per la prossima stagione.

In particolare sarà importante fare attenzione anche alle occasioni a parametro zero, visto che i giocatori di qualità che a fine stagione andranno in scadenza di contratto saranno diversi. Così la Roma avrebbe messo gli occhi su un calciatore del Real Madrid in scadenza e la risposta sarebbe arrivata immediata da parte del giocatore.

Calciomercato Roma, sfuma il sogno Marcelo: il brasiliano rifiuta i giallorossi

Il calciomercato estivo sarà un crocevia fondamentale per molti giocatori che dovranno separarsi dalle proprie squadre a causa della scadenza di contratto, e dunque si libereranno a parametro zero. Uno di questi molto probabilmente sarà Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con i ‘Blancos’ e difficilmente lo troverà.

Dopo ben 15 anni il brasiliano potrebbe dunque lasciare il club spagnolo e a mettere il mirino su di lui sembrerebbe essere stata anche la Roma. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Superdeporte.es’, la Roma avrebbe tentato di anticipare i tempi per cercare di acquistare il brasiliano. Però sarebbe arrivato il rifiuto da parte di Marcelo, che avrebbe altre idee per il futuro. Dunque sfuma per la Roma quello che, nonostante l’età, sarebbe stato sicuramente un rinforzo prestigioso per la fascia sinistra.