Calciomercato Roma, scout in azione e sfida al Milan

Calciomercato Roma, nel mirino un centrocampista in Serie A: scout in azione e sfida al Milan. Ma non solo

L’ennesima prova positiva in mezzo al campo ha fatto riaccendere i fari. Che non si sono mai spenti del tutto ovviamente, visto che la Roma lo aveva messo nel mirino e continua a guardare con enorme interesse alle sue prestazioni. Certo, così come riportato in esclusiva da calciomercato.it, la concorrenza è altissima. E ieri c’erano anche gli scout giallorossi, e non solo, a vederlo da vicino.

Il nome è quello di Schouten, che ieri con il suo Bologna all’Allianz Stadium ha sfiorato il colpaccio, quello grosso, dopo una prestazione di sostanza e qualità nella zona nevralgica del campo. Solamente nel finale e dopo essere rimasti in 9 uomini, gli emiliani sono stati ripresi, ma questo ovviamente non ha minimamente scalfito una prova decisamente importante.

Calciomercato Roma, sfida al Milan

Il portale specializzato nelle trattative di mercato sottolinea come in Serie A non solo Pinto lo ha messo nel mirino ma anche il Milan e pure l’Atalanta, senza dimenticare il Napoli. Ma sono soprattutto i rossoneri assai interessati al centrocampista ex Excelsior che potrebbe regalare al Bologna un’importante plusvalenza visto che in Italia è arrivato per 2 milioni di euro.

Ieri, a Torino, c’erano gli scout giallorossi, ma anche quelli di diverse società della Bundesliga segnala ancora calciomercato.it. Una situazione che potrebbe scatenare una vera e propria asta non solo in Serie A. Insomma, il colpo è possibile ma è altrettanto difficile. Ma senza dubbio Pinto ha bisogno di piazzare degli innesti lì, soprattutto in vista di alcune partenze quasi certe che ci saranno.