Calciomercato Roma, sorpasso alla Juventus | L’indizio dei bookmekers

Calciomercato Roma, indizio importante fornito dalle quote Sisal: si sarebbe materializzato il sorpasso alla Juventus.

La vittoria con la quale la Roma ha letteralmente spazzato via la non irresistibile sentenza del Bodo Glimt ha impressionato soprattutto per il gran ritmo che i giallorossi sono riusciti ad imprimere sin dagli istanti immediatamente successivi al fischio d’inizio del direttore di gara.

Merito soprattutto di una mediana compatta, aggressiva, che è riuscita a tenere le due linee molto strette e a sventare sul nascere ogni possibile ripartenza. L’obiettivo di Pinto, però, è quello di aggiungere ulteriori tasselli ad un mosaico che si sta con il tempo sempre più completando, assimilandosi al credo tattico del proprio allenatore. Un obiettivo raggiungibile anche grazie all’acquisto di pedine funzionali: oltre ad un regista puro, infatti, a José Mourinho farebbe comodo anche un “recuperatore” di palloni tout court, capace con la sua fisicità di aggredire il portatore di palla avversaria. Caratteristiche per certi aspetti assimilabili a quelli di Kamara, regista moderno in grado di fare da schermo davanti alla difesa, ma non solo. Il francese, però, sembra essere definitivamente uscito dai radar della Roma, ingolosito dall’offerta dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, colpo Renato Sanches: bookmakers scatenati

Fari puntati, allora, su Renato Sanches, per il quale la Roma si sarebbe resa già protagonista di sondaggi esplorativi volti a tastare il terreno, in vista di un eventuale blitz. Sulle tracce del portoghese del Lille, legato al club transalpino da un contratto in scadenza nel 2023, c’è da tempo il Milan, che però non è ancora riuscito a trovare l’accordo con l’entourage del calciatore: situazione di empasse di cui potrebbe approfittare anche la Juventus. Stando alle quote Sisal, però, l’ipotesi più probabile è che Renato Sanches approdi in rossonero, o resti al Lille (2.50). L’eventuale trasferimento alla Roma è bancato 6 volte la posta; mentre puntando un euro sull’opzione Juventus, qualora il centrocampista dovesse essere acquistato dai bianconeri, se ne vincerebbero 12. Più staccanti Arsenal, Barcellona ed Inter (16).