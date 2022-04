Napoli-Roma, doppia sfida tra Serie A e calciomercato

La Roma dopo il roboante successo sul Bodo Glimt torna a giocare in Serie A dove ha l’obiettivo di blindare l’attuale quinto posto e cercare di tenere in vita il più a lungo possibile le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Da questo punto di vista la trasferta di Pasquetta contro il Napoli, ancora in lotta per la vittoria dello Scudetto, sarà decisiva. Una sfida ad alta tensione quella tra Spalletti e Mourinho con Napoli e Roma che sono già una contro l’altra anche in sede di calciomercato.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!