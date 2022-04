Calciomercato Roma, l’Inter stringe i tempi: pronto un quadriennale

Calciomercato Roma, l’Inter alza il pressing: offerta da 20 milioni di euro per beffare la concorrenza. Rivelazione Sky.

Si prospetta una sessione di calciomercato estiva piuttosto intensa in casa Roma, dove oltre a rinforzare la difesa e la mediana, i fari saranno puntati anche sull’evolvere della situazione legata a Mkhitaryan, con l’armeno legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2022.

Nel caso in cui non si dovessero creare i presupposti per la permanenza dell’ex Arsenal all’ombra della Capitale, con annesso prolungamento, è chiaro che Tiago Pinto dovrebbe cominciare a guardarsi intorno, alla ricerca di un esterno alto all’altezza; acquisto che potrebbe essere sempre messo a segno, qualora dovessero concretizzarsi delle cessioni. Sondato già la scorsa estate, il profilo di Filip Kostic potrebbe ritornare in auge. Tuttavia, sulle tracce dell’esterno serbo in forza all’Eintracht Francoforte è forte l’interessamento dell’Inter, con i nerazzurri che vogliono regalare ad Inzaghi un’altra freccia da inserire nella propria faretra.

Calciomercato Roma, Inter-Kostic: ecco l’offerta nerazzurra

E sarebbero proprio i Campioni d’Italia uscenti i candidati più autorevoli a mettere le mani sul gioiello cresciuto nelle giovanili del Radnicki. Secondo quanto riferito da Sky.de, l’Eintracht sarebbe disposto a privarsene a fronte di un’offerta da circa 15 milioni di euro, con gli agenti del classe ’92 da tempo i contatti con l’Inter, che avrebbe proposto al calcatore un quadriennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, almeno per il momento, al club tedesco non sarebbe stata recapitata alcun tipo di offerta ufficiale: staremo a vedere se ci saranno sviluppi in tal senso, e se Marotta deciderà di affondare con veemenza il colpo, dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Gosens. Molto dipenderà, in questo senso, dall’esito delle trattative per il rinnovo di Ivan Perisic.