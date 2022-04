Calciomercato Roma e Napoli, spunta lo scambio in attacco

Roma e Napoli si affrontano nel big match della 33esima ma potrebbero anche intavolare un affare in estate: scambio in attacco

Rivali in campo nell’anticipo delle 19 della trentatreesima giornata di Serie A, Napoli e Roma non perdono di vista il mercato in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti e José Mourinho si aspettano rinforzi importanti un po’ in ogni reparto, ma al di là degli obiettivi prioritari, le due dirigenze restano vigili anche sulle possibili occasioni che si presenteranno nei prossimi mesi. Una situazione che potrebbe portare i due club in rotta di collisione, come testimoniano anche le recenti voci sull’interessamento partenopeo per Nicolò Zaniolo.

Il numero 22 giallorosso si è finalmente sbloccato, realizzando una splendida tripletta giovedì sera contro il Bodo, ma nonostante le tante voci anche su Juventus e Milan, ad oggi nulla è stato deciso, anche sul fronte rinnovo. Tornando ai possibili incroci tra Napoli e Roma, nelle ultime ore negli ambienti del calciomercato si parla di una suggestione di mercato che potrebbe portare ad uno scambio tra le due squadre.

Calciomercato Roma, possibile scambio col Napoli

Protagonisti di una stagione sin qui in chiaroscuro, Stephan El Shaarawy e Matteo Politano potrebbero fare i bagagli in estate e alcuni intermediari hanno paventato a Giuntoli e Pinto l’idea di un possibile scambio tra i due calciatori. Una semplice suggestione, al momento, che non ha visto scendere in campo nessun protagonista diretto della vicenda. Gli azzurri, come è noto, a fine stagione saluteranno Lorenzo Insigne e il Faraone potrebbe fare al caso di Luciano Spalletti, con cui ha collezionato 20 gol e 11 assist in 62 presenze.